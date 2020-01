Eruption d'un volcan aux Philippines - Déjà plus de 162.000 personnes évacuées

(Belga) Plus de 162.000 habitants ont été évacués depuis le réveil du volcan Taal aux Philippines, car la menace d'une éruption explosive dangereuse persiste malgré une apparente accalmie en surface, selon les scientifiques présents sur place.

La police a intensifié ses patrouilles pour évacuer les villes situées dans un rayon de 14 kilomètres autour du volcan dans la province de Batangas, à 66 kilomètres au sud de Manille. L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phivolcs) a affirmé que l'activité dans le cratère principal du volcan Taal présentait "une projection constante de vapeur et de faibles explosions irrégulières" ces dernières 24 heures. "Les explosions ont généré des panaches de cendres blanches et grises, atteignant 50 à 600 mètres de hauteur", poursuit l'institut qui maintient l'alerte au niveau 4, le second plus haut niveau. Le volcan Taal est le deuxième plus actif de l'archipel des Philippines. Il est entré en éruption 33 fois depuis 1572. La dernière remonte au mois d'octobre 1977.