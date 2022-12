Éruption du volcan de Fuego au Guatemala

(Belga) Le volcan de Fuego, au Guatemala, a entamé samedi une nouvelle phase d'éruption accompagnée d'explosions, de coulées de lave et de projections de cendres, ont annoncé les autorités, qui jusqu'à présent n'ont pas ordonné l'évacuation de la population.

En 2018, une éruption du volcan de Fuego, un des plus actifs d'Amérique Centrale, avait fait 215 morts. "Le volcan de Fuego a présenté une augmentation de son activité, qui au cours des dernières minutes est entré dans une phase d'éruption", a indiqué l'Institut national de Volcanologie (Insivumeh) dans un communiqué. L'éruption du volcan, haut de 3.763 mètres et situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala City, génère "des explosions constantes faibles, modérées et fortes", a ajouté l'Institut. Il provoque également une "fontaine incandescente" de lave qui dépasse les 500 mètres au-dessus du cratère et une colonne de cendres qui s'élève à plus d'un kilomètre du sommet du volcan, précise l'Insivumeh. Jusqu'à présent, aucune évacuation n'a été signalée dans les communautés installées à proximité du volcan, selon un porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred), Rodolfo Garcia. Le 3 juin 2018, une éruption du volcan de Fuego (littéralement: "volcan de Feu") avait fait 215 morts et un nombre similaire de disparus dans des communes rurales proches du volcan. Deux autres volcans sont également actifs au Guatemala: le Santiaguito (ouest) et le Pacaya, à 20 km au sud de la capitale. (Belga)