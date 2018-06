Eruption volcanique au Guatemala - Arrêt des recherches de survivants

(Belga) Deux semaines après l'éruption du volcan Fuego au Guatemala, les autorités ont mis fin aux recherches de survivants. "Les actions de recherche dans les villages de San Miguel Los Lotes et El Rodeo sont terminées", a ainsi fait savoir dimanche le département des catastrophes de ce pays d'Amérique centrale, précisant que "la zone est inhabitable et très dangereuse". En raison des fortes pluies et des nouvelles éruptions, les travaux de déblaiement avaient déjà été interrompus à plusieurs reprises.

Au moins 110 personnes ont perdu la vie dans l'éruption du 3 juin dernier, tandis que 197 sont toujours portées disparues. D'après les autorités locales, 186 maisons ont été complètement détruites et 750 bâtiments sont fortement endommagés. Quelque 500 millions de quetzals (environ 58 millions d'euros) devront être investis dans la reconstruction du pays, avait estimé son président Jimmy Morales plus tôt cette semaine. (Belga)