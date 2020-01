Escalade des tensions USA-Iran - La Chambre des représentants votera jeudi pour empêcher Trump de faire la guerre à l'Iran

(Belga) La Chambre des représentants américaine, dominée par les démocrates, va se prononcer jeudi sur un texte visant à empêcher Donald Trump de faire la guerre à l'Iran, a annoncé mercredi la chef des démocrates Nancy Pelosi.

"Nos inquiétudes n'ont pas été levées" malgré les informations confidentielles partagées mercredi à huis clos par de hauts responsables de l'administration Trump avec les élus, a déclaré Nancy Pelosi, qui préside la Chambre. "Pour honorer notre devoir d'assurer la sécurité du peuple américain", la Chambre va ainsi se prononcer jeudi sur une résolution "visant à limiter les actes militaires du président à l'égard de l'Iran", a-t-elle ajouté. Ce texte passera en commission dès mercredi soir. Il a en revanche moins de chances de passer le cap du Sénat, contrôlé par le camp républicain du locataire de la Maison Blanche. Nancy Pelosi a une nouvelle fois reproché à Donald Trump d'avoir fait tuer la semaine dernière le puissant général iranien Qassem Soleïmani à Baghdad. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une "frappe militaire disproportionnée et provocatrice" décidée "sans consulter le Congrès". "Cet acte a mis en danger nos militaires, diplomates et concitoyens en créant le risque d'une grave escalade des tensions avec l'Iran", alors même que le président Trump "a démontré qu'il n'avait aucune stratégie cohérente", a-t-elle déploré. Plusieurs membres de l'opposition démocrate s'interrogent sur la légalité de la frappe pour éliminer Soleimani, et sur la réalité d'attaques "imminentes" que le général iranien préparait, selon l'administration américaine, contre les intérêts américains. C'est pour répondre à ces interrogations que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le ministre de la Défense Mark Esper ont partagé mercredi des informations avec les élus du Congrès à huis clos. (Belga)