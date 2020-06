Espagne: au Real, Vinicius a gagné ses galons

L'ailier brésilien du Real Madrid Vinicius, buteur et vraie menace contre Majorque mercredi (2-0), est devenu un des hommes-clé de Zinédine Zidane dans le sprint final pour le titre de Liga, qui continuera avec le déplacement chez l'Espanyol Barcelone dimanche (20h00 GMT) pour la 32e journée.

Excellent contre la Real Sociedad (2-1) avec un penalty provoqué pour offrir la première place de Liga au Real, buteur contre Majorque (2-0) d'un joli ballon piqué mercredi, la pépite Vinicius (19 ans) commence à faire son trou au Real, où il a dépassé son compatriote Rodrygo dans la hiérarchie, et où il a su estomper sa jeunesse et sa fougue pour faire ressortir ses qualités de vitesse.

Le précoce talent brésilien avait déjà montré ses qualités de vitesse et de débordement, mais désormais, il a développé précision et lucidité dans la surface adverse... les principaux reproches qui lui étaient faits à ses grands débuts à la Maison blanche, le 29 septembre 2018 contre l'Atlético Madrid (0-0).

"Zidane m'a dit de jouer avec le sourire, comme je le fais toujours. Aujourd'hui, une fois encore, j'ai pu aider le Real à garder sa place de leader et à continuer à se battre pour le titre", a commenté "Vini", son surnom au Real, sur la chaîne espagnole Movistar+, après le match, mercredi.

- Meilleurs choix -

"A nouveau, le meilleur a été Vinicius, dont le football ne tarit pas de rapidité et de débordements, et grandit en termes de vision de jeu", a commenté Alfredo Relaño, l'ex-directeur aujourd'hui chroniqueur du journal sportif espagnol As, ce jeudi.

Zinédine Zidane a aussi encensé son poulain : "On ne le fait pas toujours, mais quand on a le temps, on reste avec +Vini+ et tous ceux qui le veulent pour travailler les frappes après les entraînements", a détaillé "Zizou" pour expliquer ces nouvelles qualités.

Le momentum de Vinicius a poussé Zidane a tenté un coup de poker tactique mercredi: aligner quatre attaquants, et faire jouer ensemble le jeune Brésilien et l'international belge Eden Hazard, qui évolue au même poste d'ailier gauche.

"Je ne pense pas que leur cohabitation soit impossible, ça non. On essaie de faire en sorte que chaque joueur soit le plus à l'aise possible sur le terrain. Et, là où +Vini+ se sent à l'aise, c'est aussi là où joue Eden. Mais cela ne veut rien dire. Un match précis pourrait justifier que les deux jouent ensemble", a lâché l'entraîneur français du Real mardi avec malice, en conférence de presse d'avant-match.

"Aujourd'hui, le Brésilien est un homme-clé pour les Merengues, au point où Zidane a dû se rendre à l'évidence et lui trouver une place auprès de Hazard, doublette qui paraissait impossible encore hier", a commenté jeudi Marca, le journal le plus lu d'Espagne.

"C'était la première fois que l'on jouait ensemble (avec Hazard), et je crois que ça a très bien marché. On doit continuer ainsi si Zidane décide qu'on sera alignés tous les deux", s'est réjoui Vinicius, qui a souligné qu'il était "très facile" de jouer avec le Belge.

- Revenu plus fort -

Le joueur jeune et sec qui avait débarqué de Flamengo pour 45 M EUR à l'été 2018 a bien grandi depuis, entre l'équipe réserve et les stars galactiques de l'équipe première du Real.

Zidane l'a fait jouer 32 fois cette saison, et le Brésilien a rentabilisé ses sorties avec cinq buts et quatre passes décisives, bien qu'il n'ait joué 90 minutes que quatre fois.

Après trois mois de pause forcée par la pandémie, "Vini", est revenu plus fort, avec un physique plus étoffé.

"J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là", a rappelé le joueur mercredi sur Movistar+.

"Il s'est aligné sur la méthode Cristiano, en changeant sa diète et en travaillant avec un préparateur physique personnel. Et maintenant, il vole", a exagéré Marca.

Chez la lanterne rouge de Liga dimanche (20h00 GMT), Vinicius devra prouver qu'il a bel et bien creusé son trou dans le onze blanc engagé dans le sprint final vers le titre avec le Barça, comme son compatriote Rodrygo semblait l'avoir réussi cet hiver... avant de reculer dans la hiérarchie.