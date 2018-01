Espagne: le fisc enquête sur d'éventuels salaires déguisés du Barça à Messi

(Belga) Le fisc espagnol cherche à savoir si les paiements du FC Barcelone à la fondation de Lionel Messi, pour une valeur de plus de 12 millions d'euros, ont pu constituer des salaires déguisés, a révélé le journal espagnol El Mundo dans son édition de samedi.

Le quotidien, qui a eu accès aux documents des Football Leaks, affirme en effet que le Barça a versé "au moins 12,7 millions d'euros (à la Fondation Messi) entre 2010 et 2016". Lors d'une première période, de 2010 à 2013, avant la création officielle de la Fondation active depuis 2007, le club catalan lui aurait fait des dons en s'appliquant une déduction fiscale de 35%. Paiements dont le fisc espagnol se demande s'ils ont été "rémunérateurs" et destinés à éviter des impôts, sur les sociétés pour le Barça, sur les revenus pour le joueur. Début 2016, l'ouverture de l'enquête fiscale concernant Messi auraient conduit selon El Mundo au changement de nature des versements. Ils n'auraient plus bénéficié de déduction mais auraient été grévés de 45% d'impôts sur le revenu, "c'est à dire considérés comme une partie du salaire". El Mundo ajoute que le Barça aurait alors incité Messi à régulariser sa situation fiscale, d'autant plus lorsque l'Argentin fut condamné pour fraude à hauteur de 4,1 millions d'euros correspondant à des droit à l'image. Toujours d'après le journal, Messi aurait formellement régularisé la situation de sa Fondation auprès du fisc, mais c'est au final le Barça qui aurait financé le montage en ajoutant 12 millions d'euros lors de la reconduction du contrat du joueur. Messi a signé une prolongation de contrat avec le Barça jusqu'en 2021 en novembre dernier. Selon plusieurs médias du consortium de journalistes d'investigation EIC, dont fait partie El Mundo, Messi toucherait plus de 100 millions d'euros annuels en salaires et droits à l'image selon les termes de ce nouveau contrat. (Belga)