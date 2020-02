Espoir en Libye: les deux camps en guerre acceptent un "cessez-le-feu durable"

(c) AFP

Les deux camps en présence en Libye, en pourparlers à Genève depuis lundi, ont accepté de transformer la "trêve" en un "cessez-le-feu durable" et doivent désormais déterminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé mardi l'émissaire de l'ONU pour ce pays. "Les deux parties sont venues à Genève et nous avons commencé hier à discuter avec elles de la longue liste de points à notre ordre du jour, en commençant par la tentative de transformer (...) cette trêve en un véritable accord sur un cessez-le-feu durable. Le principe a été adopté au cours de la première session et la question est de savoir quelles en sont les conditions", a déclaré aux journalistes Ghassan Salamé.

Depuis avril, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est qui cherche à conquérir Tripoli, sont opposées à celles de Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Alors que le pays est plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la communauté internationale craint de voir ce conflit dégénérer en nouvelle Syrie.