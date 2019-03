Des caméras vont-elles bientôt pouvoir nous identifier uniquement à travers la forme de notre visage?

La Chine est en train de créer la base de données de reconnaissance faciale la plus complète au monde. Aujourd’hui, une start-up issue de l’Intelligence Artificielle vaut plus de 4,5 milliards de dollars et compte bien conquérir les marchés internationaux grâce à un logiciel révolutionnaire digne de Big Brother.

C’est un logiciel de reconnaissance faciale et d’analyse des lieux dans lequel il opère. En Chine, elles investissent dans ces applications futuristes, basées sur l'intelligence artificielle. "Il s'agit de notre propre algorithme de plate-forme d'apprentissage développé et architecturé, dans un super centre informatique et qui est également construit par nous-mêmes. Ainsi, plus vous collectez de données dans le monde, plus la plate-forme devient intelligente", détaille George Huang, responsable des activités internationales à le SenseTime.

Sécurité, vente au détail, transports ou installations médicales, cette technologie couvre plusieurs secteurs. La Chine est en train de créer la base de données de reconnaissance faciale la plus complète au monde.





Une expansion qui se veut internationale



"La surveillance ne constitue qu'une partie de nos activités. Par exemple, si vous passez par un centre commercial, vous pouvez récupérer les données des consommateurs et les utiliser, les transmettre aux détaillants, et donner une meilleure compréhension aux consommateurs", ajoute George Huang. L’expansion se veut internationale. En plein développement, cette start-up vaut déjà plus de 4,5 milliards de dollars et compte bien demain, conquérir le monde.