Et si les voitures du futur étaient capables de marcher et ramper? Voici le concept dévoilé à Las Vegas

Hyundai a dévoilé à Las Vegas un concept-car qui "rampe" et qui "marche".

Le constructeur sud-coréen Hyundai a présenté lundi un concept de véhicule à quatre pattes, mi-voiture mi-robot, capable de rouler mais aussi de "marcher" et de "ramper" pour atteindre des terrains escarpés dans des missions de sauvetage par exemple.



"Et si une voiture conçue avec de la robotique pouvait réellement sauver des vies lors d'une catastrophe naturelle?", a lancé John Suh, à la tête des projets futuristes du groupe lors d'une présentation à la presse, à la veille de l'ouverture officielle du Consumer Electronics Show de Las Vegas (Nevada). Avec ses "jambes" articulées, l'Elevate peut "ainsi escalader une paroi d'1,5 mètre de hauteur tout en maintenant les passagers ou le blessé complètement à l'horizontale", a expliqué David Byron, du cabinet de design Sundberg-Ferar, qui travaille avec le groupe automobile sur ce projet, en présentant sur scène une maquette animée.





Selon Hyundai, il s'agit "du premier véhicule disposant de jambes articulées". Au bout des quatre "pattes" rétractables de la voiture-robot électrique: des roues permettant au véhicule de rouler de façon traditionnelle si besoin, a ajouté M. Byron. Une courte vidéo a montré différentes applications possibles de l'Elevate, qui pourrait notamment servir d'ambulance pour aller chercher et transporter des blessés sur des terrains accidentés.



Autre utilisation possible, les personnes à mobilité réduite que des taxis Elevate pourraient aller chercher jusque sur le palier de leur maison en toute sécurité. Ce véhicule qui a des allures d'engin lunaire de type rover pourrait aussi servir à explorer la Lune ou Mars, ont dit les dirigeants du projet.



Pour Daniel Hall, consultant spécialisé dans l'automobile au sein du cabinet AutoPacific, le projet est "intéressant" car même si, par exemple, "les militaires utilisent déjà des robots pour (chercher) des bombes", "le fait qu'il puisse escalader (des obstacles) dans certaines situations peut être utile".



Pour Hyundai, il s'agit surtout de démontrer que, comme tous les constructeurs automobiles, ils sont présents dans les aspects innovants de la mobilité, a aussi expliqué M. Hall.