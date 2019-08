Et si on bombardait les ouragans? Le nouveau coup de génie de Donald Trump

Le président Donald Trump a suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les Etats-Unis, a affirmé dimanche le site d'information américain Axios.



Selon Axios, M. Trump a demandé lors d'une réunion sur les ouragans s'il serait possible, pour les empêcher de se former complètement en mer, de lâcher une bombe atomique sur leur centre.



Selon une source anonyme citée par Axios, les personnes qui participaient à la réunion en sont sorties perplexes. Le site ne précise pas quand cette réunion aurait eu lieu. L'idée avancée par Donald Trump n'est pas nouvelle, précise toutefois Axios. Elle a été initialement émise dans les années 1950 par un scientifique qui travaillait pour le gouvernement américain, sous la présidence de Dwight Eisenhower.





"Inutile de dire que ce n'est pas une bonne idée"



Depuis, l'idée ressurgit régulièrement, bien qu'il y ait un consensus scientifique pour dire que cela ne marcherait pas. L'agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) a une page dédiée à la question.

"A chaque saison des ouragans, il est toujours suggéré que l'on devrait simplement utiliser des armes nucléaires pour essayer de détruire les tempêtes", a déclaré la NOAA.



Non seulement une bombe ne modifierait pas la tempête, mais les vents répandraient rapidement les retombées radioactives sur les terres avoisinantes, a ajouté l'agence.

"Inutile de dire que ce n'est pas une bonne idée", a estimé la NOAA. Selon Axios, M. Trump avait déjà demandé une première fois, en 2017, si son administration devait bombarder des ouragans pour les empêcher de toucher terre. Dans cette conversation, le président n'avait pas évoqué l'emploi éventuel de bombes nucléaires, précise le site. La Maison Blanche n'a pas voulu commenter les affirmations d'Axios.





Les Etats-Unis sont régulièrement frappés par des ouragans



Sur Twitter, des internautes ont semblé choqués par la proposition du président américain, tandis que de nombreux tweets mentionnaient le hashtag #ThatsHowTheApocalypseStarted (c'est ainsi que l'Apocalyse a commencé, ndlr). La sénatrice Kamala Harris, candidate à la primaire démocrate, s'est aussi exprimée sur le réseau social: "Le type doit partir".

"L'objectif" d'arrêter les ouragans "n'est pas mauvais", a souligné sous le couvert de l'anonymat un haut responsable de l'administration, sans confirmer si les propos cités par Axios avaient été tenus par le président.



Les Etats-Unis sont régulièrement frappés par des ouragans. En 2017, l'ouragan Harvey a été le plus puissant en 12 ans à avoir atteint le territoire américain. Depuis, la côte orientale des Etats-Unis a été touchée par une série de tempêtes catastrophiques qui ont tué des milliers de personnes et causé des centaines de milliards de dollars de dégâts.