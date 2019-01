Etat islamique - Syrie: plus de 2.000 personnes évacuées de l'ultime poche de l'EI en 24 heures

(Belga) Plus de 2.000 personnes, dont plusieurs dizaines de combattants du groupe Etat islamique (EI), ont été évacuées mercredi l'ultime poche de l'EI dans l'est de la Syrie, alors que les combats se poursuivent pour déloger les jihadistes du secteur, selon une ONG.

"Quelques 1.100 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, dont 80 jihadistes, ont quitté mercredi la dernière poche de l'EI dans la province de Deir Ezzor", a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, précisant que la moitié d'entre eux étaient de nationalité irakienne. Cette nouvelle vague d'évacuation portent à "près de 2.200 le nombre de personnes évacuées en 24 heures, parmi lesquelles figurent 180 jihadistes", a-t-il ajouté. La majorité des civils sont des membres de familles de jihadistes, selon l'OSDH. Ils ont été évacués mercredi avec des combattants "à bord de 50 voitures et dix camions affrétés par les forces démocratiques syriennes (FDS)", a indiqué M. Abdel Rahmane. "D'autres ont quitté la zone à l'aide de leurs propres véhicules". Les voitures et camions affrétés par les FDS "ont stationné aux abords de la localité de Soussa", l'une des dernières sous le contrôle de l'EI dans cette poche désormais confinée à 15 km carrés, selon l'OSDH. Les véhicules ont "transporté les personnes évacuées vers les camps situés près des champs pétroliers d'Omar et Al-Tanak" dans l'est de la province de Deir Ezzor. Dominées par des combattants kurdes et soutenues par la coalition internationale anti-EI, les FDS mènent depuis septembre une offensive d'envergure visant à déloger les jihadistes de leur dernière enclave dans l'Est syrien, évacuant les civils et les combattants qui se rendent en vue d'un assaut final. "Le rythme des départs s'est largement accéléré ces derniers jours", a souligné M. Abdel Rahmane, qui fait état depuis le 12 janvier --date de début de ces évacuations par les FDS-- de 5.300 personnes sorties du réduit de l'EI, dont environ 500 jihadistes ayant rendu les armes. Des milliers de personnes avaient déjà fui à pied le secteur contrôlé par l'EI avant ces départs organisés. Depuis début décembre, 20.700 personnes, dont plus d'un millier de combattants de l'EI, ont quitté cette zone, d'après l'OSDH. (Belga)