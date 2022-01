Etats-Unis: 13 morts, dont des enfants, dans l'incendie d'un immeuble à Philadelphie

Treize personnes, dont plusieurs enfants, sont mortes dans un vaste incendie touchant un immeuble d'habitations en plein centre de Philadelphie, dans l'est des Etats-Unis, ont annoncé les pompiers de la ville mercredi.



"Pour l'instant, le bilan est de 13 (morts)", a déclaré un représentant des pompiers, en précisant que ce chiffre pouvait encore évoluer. "C'était terrible (...) c'est un bilan terrible", a-t-il ajouté, lors d'un point presse improvisé et diffusé en direct sur Twitter. Plusieurs enfants font partie des victimes.



Les pompiers de Philadelphie sont arrivés sur les lieux à 06H40 (11H40 GMT) et ont dû affronter "un feu intense provenant du deuxième étage d'une maison" qui en compte trois. "Il a fallu 50 minutes pour maîtriser le feu", ont-ils précisé dans un tweet.



Le tragique incendie a eu lieu dans le quartier central et résidentiel de Fairmont, où se trouvent les grands musées de Philadelphie. D'après plusieurs médias américains, l'immeuble touché appartient à la ville.