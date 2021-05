Etats-Unis: 2 morts et 20 blessés dans une fusillade en Floride

Deux personnes ont été tuées et au moins 20 blessées dimanche quand trois hommes ont "tiré sur la foule" devant une salle accueillant un concert à Miami, en Floride (Etats-Unis), a indiqué la police locale.



La fusillade s'est produite dans la nuit dans une zone commerciale près de Miami Gardens.



Le lieu, une salle de billard, "accueillait un événement programmé et plusieurs spectacteurs se tenaient à l'extérieur", a déclaré la police de Miami-Dade dans un communiqué.



Trois individus sont alors sortis d'un SUV "et ont commencé à tirer indistinctement sur la foule". Le trio est ensuite remonté dans la voiture et a pris la fuite, selon la même source.



Deux personnes ont été tuées, tandis qu'au moins 20 blessés ont été hospitalisés, dont au moins un dans un état critique.



Dans un tweet, le directeur de la police de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramirez III, a condamné "un acte armé ciblé et lâche".



"Ce sont des meurtriers de sang-froid qui ont tiré sans discernement dans une foule, et nous chercherons la justice", a-t-il déclaré.



Les États-Unis ont une longue et douloureuse histoire de violence par armes à feu, avec des fusillades très médiatisées ayant visé des écoles, des lieux de travail et des centres commerciaux. Les homicides ont augmenté dans le pays l'année dernière.



Ces derniers mois, des fusillades ont notamment eu lieu dans un centre FedEx à Indianapolis, dans un immeuble de bureaux en Californie, dans une épicerie au Colorado et dans plusieurs spas à Atlanta.



Le mois dernier, le président Joe Biden a qualifié la violence armée aux États-Unis d'"épidémie" et d'"embarras international".



Selon le site Gun Violence Archive, il y a eu plus de 43.000 décès liés aux armes à feu aux États-Unis l'année dernière, un chiffre incluant les suicides.