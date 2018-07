Etats-Unis: 313 enfants honduriens séparés de leurs parents

(Belga) Plus de 300 enfants honduriens, séparés de leurs parents au nom de la politique de "tolérance zéro" sur l'immigration illégale, ont été identifiés par le consulat du Honduras aux Etats-Unis, a-t-on indiqué jeudi de source officielle.

"Notre réseau consulaire a identifié lors des différentes rencontres et visites dans des refuges 313 enfants séparés" de leurs familles, a affirmé lors d'une conférence de presse la directrice en charge de la protection des migrants, Liza Medrano. Le 7 mai, le gouvernement de Donald Trump a ordonné la séparation des parents et des enfants entrés sans papiers aux Etats-Unis, avant de renoncer à cette mesure fin juin à la suite de pressions nationales et internationales. Les familles séparées devraient être réunies le 26 juillet, a indiqué Mme Medrano, précisant que les consuls et la ministre des Affaires étrangères du Honduras, Maria Eugenia Aguero, oeuvraient pour obtenir des informations complètes sur les enfants séparés de leurs parents. (Belga)