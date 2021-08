Etats-Unis: des inondations font plus de 20 morts dans le Tennessee

Des inondations "catastrophiques" après des pluies record dans le Tennessee, un Etat du sud des Etats-Unis, ont fait au moins 21 morts et au moins vingt disparus, dont des enfants, ont indiqué des responsables locaux avertissant que ce bilan n'était encore que provisoire.

Le Tennessee a été frappé samedi par des pluies qualifiées d'"historiques" par les services météorologiques locaux, avec 38 centimètres de précipitations, ayant entraîné ces inondations mortelles.

Des autoroutes, des ponts, des routes de campagne et des centaines de maisons ont été emportées par l'eau et des pannes de courant ont affecté des milliers de personnes.

Dans le Humphreys County, à 90 minutes en voiture de la capitale de la country music, Nashville, les pluies diluviennes de samedi ont battu un record de précipitations en 24 heures pour le Tennessee, a déclaré le National Weather Service.

Le gouverneur Bill Lee a évoqué des images de "perte et de chagrin" à Waverly, une ville de 4.500 habitants qui déplore 20 décès.

"Nos cœurs et nos prières doivent être pour ces gens de cette communauté, qui pour beaucoup ont non seulement souffert de la perte de leur maison mais aussi de la perte de membres de leur famille et d'amis", a-t-il déclaré dimanche lors d'une conférence de presse télévisée après avoir visité les lieux sinistrés.

Une 21ème personne a été retrouvé morte ailleurs dans une zone plus éloignée, selon le chef de la police Grant Gillespie.

Deux nourrissons sont décédés et une demi-douzaine d'enfants figurent sur la liste des disparus, a précisé le shérif du comté Christ Davis à CNN.

Initialement une quarantaine de personnes était portées disparues, mais ce nombre a été ramené à une vingtaine en fin d'après-midi. Les autorités, qui ont imposé un couvre-feu nocturne, espèrent toutes les retrouver.

La police a demandé aux habitants de Waverly de rester chez eux exhorté après 20 heures en raison de "problèmes avec un petit nombre de pillages et d'intrusions".

- Un matelas comme radeau -

Waverly ressemble à une "zone de guerre" a dit Karen Phair, 61 ans, au journal local The Tennessean.

"Entre 22 et 43 centimètres de pluie sont tombés sur cette zone du centre du Tennessee durant une période de 6 heures samedi matin", et des intempéries ont continué dans la nuit, selon l'Agence de gestion des situations d'urgence de l'Etat, qui a qualifié les inondations de "catastrophiques".

Les eaux sont montées tellement vite que des gens n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri, selon des responsables locaux.

Un résident du comté Rickey Larkin a raconté au New York Times avoir dû s'accrocher, avec sa femme, à un matelas comme radeau de sauvetage après qu'"un océan" a englouti sa maison. "Nous étions à deux doigts de nous noyer. Je pensais que c'en était fini", a-t-il confié.

"C'était presque aussi rapide qu'une tornade. Quelqu'un a décrit ça comme un raz-de-marée", a déclaré à la station de télévision locale WKRN le maire de Waverly.

Des images montraient des voitures renversées et des rues jonchées de boues.

Lors d'une conférence de presse dimanche, le président américain Joe Biden a exprimé "ses profondes condoléances", et indiqué que le gouvernement se tenait "prêt à offrir son aide".