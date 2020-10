Etats-Unis: disparue depuis 12 jours dans le parc national de Zion, elle est retrouvée "EN VIE"

Holly Suzanne Courtier, une mère californienne de 38 ans avait disparu depuis le 6 octobre dans le parc national de Zion, situé dans l'état de l'Utah, aux Etats-Unis, provoquant l'inquiétude de sa famille et de ses amies qui multipliaient les appels dans les médias pour la retrouver. Elle a été retrouvée "saine et sauve'' dimanche, selon des responsables, soit douze jours après sa disparition. Une équipe de rangers à sa recherche a obtenu le signalement d'un promeneur qui venait de l'apercevoir, a déclaré le service des parcs nationaux.

Les responsables n’ont fourni aucun détail sur son état de santé ni sur l’endroit où elle se trouvait ces 12 derniers jours.

La famille de Holly Courtier avait expliqué aux médias qu'Holly avait perdu son emploi de nounou en raison de la pandémie et avait décidé de partir en road trip pour visiter les parcs nationaux américains avant de disparaître.

"Nous sommes ravis qu'elle ait été retrouvée en toute sécurité aujourd'hui. Nous tenons à remercier les rangers et les équipes de recherche qui la recherchaient sans relâche jour et nuit et n’ont jamais perdu espoir", a déclaré la famille de la jeune mère dans un communiqué.

"Je veux m'assurer que tout le monde est remercié. Je n'oublierai jamais les personnes qui ont rendu ce miracle possible. Je n’ai jamais renoncé à retrouver ma mère, même si l’espoir diminuait. Elle est tellement aimée et je suis extrêmement reconnaissante que Dieu me l'ait ramenée à la maison '', a déclaré la fille de Holly, Kailey Chambers, au DailyMail.com.

La sœur de Courtier, Jaime Strong, a partagé une mise à jour dans une page GoFundMe disant que Holly Courtier est "vivante et se porte bien'' mais aura besoin d'une aide médicale.

"Merci, merci, merci pour le soutien continu et les prières de tous! Les détails sur son sauvetage sont limités pour le moment et nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons toutes les informations .... Veuillez continuer à partager cette page car Holly aura besoin de soins médicaux dans les jours à venir. Elle n'a pas d'assurance médicale pour couvrir les frais et vos dons l'aideront."