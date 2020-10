États-Unis: Donald Trump a un compte en banque en Chine, selon le New York Times

(Belga) Le président américain possède un compte en banque en Chine où il a tenté pendant des années de réaliser des affaires, tout en se posant en véritable adversaire de Pékin, contrairement, dit-il, à son rival démocrate Joe Biden, affirme le New York Times.

Le magnat de l'immobilier a maintenu le bureau, qu'il avait ouvert en Chine avant d'être élu, pendant toute la durée de son mandat présidentiel et a tenté un partenariat avec une importante société chinoise contrôlée par l'État, assure le journal. Le président américain a également conservé un compte bancaire en Chine, jusque là inconnu et contrôlé par l'une de ses sociétés, la Trump International Hotels Management, selon une analyse de ses déclarations fiscales, vues par le NYT. Selon l'une de ces déclarations, la société a payé en Chine 188.561 dollars d'impôts lorsqu'elle s'efforçait entre 2013 et 2015 de conclure des accords de licence commerciale. L'avocat du groupe Trump, Alan Garten, a indiqué que cette société avait "ouvert un compte auprès d'une banque chinoise, ayant des bureaux aux États-Unis, afin de payer ses impôts". "Aucun accord, transaction ou autre activité commerciale ne s'est concrétisé et, depuis 2015, ce compte est resté inactif", a-t-il affirmé, cité par le journal. Donald Trump s'est lancé dans une guerre commerciale et diplomatique avec la Chine, affirmant être le seul véritable défenseur des intérêts américains face au géant chinois, contrairement, selon lui, à Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre.