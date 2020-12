Le président américain Donald Trump a accusé la presse mode de boycotter sa femme Melania depuis qu'elle est First Lady, alors que pour lui, c'est une évidence: "C'est la plus belle de toutes".

Donald Trump pousse un nouveau coup de gueule.

Mais, cette fois, ce n'est pas au sujet de l'élection présidentielle. Non, alors que le monde traverse une épidémie de coronavirus et qu'il est en plein bras de fer budgétaire aux États-Unis, le président américain accuse la presse mode de... boycotter sa femme depuis qu'elle est First Lady, alors que pour lui, c'est une évidence: "C'est la plus belle de toutes".

Dans le flot, son tweet était passé inaperçu entre un "Joyeux Noël" et un message rageur contre le Congrès. Donald Trump traitait les journaux de "fake news": une habitude, mais, cette fois, il visait les magazines de mode, s'appuyant sur un article de Breitbart News, le site d'extrême droite: "Melania Trump, ancien top-model, n'a fait aucune Une de magazine de mode pendant le mandat de son mari". En comparaison, Michelle Obama en a fait 12 en deux mandats.

Anna Wintour, l'influente rédactrice en chef de Vogue le reconnaît: Melania Trump ne l'intéresse pas. La First Lady a tout de même eu les honneurs de l'édition mexicaine de Vanity Fair. Sur la photo, elle faisait mine de déguster une rivière de diamants.