États-Unis: Donald Trump prévoit de créer un nouveau parti politique

Après son départ de la Maison Blanche mercredi, Donald Trump souhaite continuer à exister dans la vie politique américaine, selon la presse US.

Donald Trump l'a répété jusque dans son ultime discours présidentiel: il reviendra "d'une manière ou d'une autre". Depuis qu'il a accepté sa défaite face à Joe Biden, le milliardaire américain réfléchit à toutes sortes d'options pour conserver une place dans la vie politique de son pays et conserver une certaine influence.

Selon des révélations du Wall Street Journal, Trump a confié à certains proches et conseillers sa volonté de former un nouveau parti politique. Il aurait même déjà songé à un nom: le "Parti patriotique". Mardi, il avait déjà annoncé que le mouvement Make America great again (MAGA) ne faisait "que commencer".

Cela pourrait malgré tout avoir lieu sans une présence de l'Américain de 74 ans au premier plan. Sous le coup d'une procédure en destitution pour "incitation à l'insurrection" après les événements du Capitole le 6 janvier dernier, une condamnation à l'issue d'un procès au Sénat pourrait le déclarer inéligible.