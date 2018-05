Etats-Unis: enquête criminelle ouverte sur de possibles manipulations du bitcoin

(Belga) Les autorités américaines ont ouvert une enquête criminelle sur des manipulations potentielles des cours du bitcoin et d'autres cryptomonnaies, rapporte jeudi l'agence Bloomberg News.

C'est le ministère de la Justice (DoJ) qui conduit cette enquête, en collaboration avec la CFTC, l'autorité de régulation des marchés à terme et des produits dérivés, qui a autorisé fin 2017 des échanges d'instruments financiers permettant de spéculer sur la hausse ou la baisse du bitcoin. Les autorités soupçonnent des traders de "spoofing", une pratique de marché visant à placer de faux ordres et à les retirer rapidement. Ces ordres non exécutés font bouger les prix des actifs dans une direction bénéfique pour les traders voulant exécuter l'ordre d'un client, ou les prix des contrats à terme dans une direction favorable aux traders qui doivent clôturer des positions. Le "spoofing" a été rendu illégal par la loi de régulation financière Dodd-Frank adoptée en 2010 pour éviter une nouvelle crise financière. Les devises électroniques sont particulièrement volatiles: le bitcoin a par exemple frôlé le seuil de 20.000 dollars l'unité lors d'une ascension folle en décembre, avant de chuter brutalement. Il s'échange actuellement aux alentours de 7.400 dollars. Outre la volatilité de ces monnaies, les régulateurs s'inquiètent de l'absence de régulation existant sur les plateformes d'échanges, ce qui en fait des actifs prisés des malfrats et autres trafiquants souhaitant blanchir de l'argent sale. (Belga)