Etats-Unis: il braque une banque et jette de l'argent en pleine rue en criant "Joyeux Noël"

Un homme à la barbe blanche a braqué une banque du Colorado deux jours avant Noël avant de distribuer des billets de banque aux passants en leur souhaitant une bonne fête, rapportent les médias américains.



La police de l'Etat américain a confirmé l'histoire dans un communiqué, expliquant qu'un "homme blanc âgé" avait menacé le personnel d'une banque Academy à Colorado Springs à l'aide d'une arme non identifiée avant de fuir l'établissement avec des liasses de billets pour un montant non précisé.



"Il a sorti de l'argent de son sac et a commencé à le jeter aux quatre vents, en criant +Joyeux Noël!+", a raconté Dion Pascale, témoin de la scène, sur la chaîne de télévision locale KKTV 11 News.



L'homme, du nom de David Wayne Oliver, 65 ans, a été arrêté sans résistance dans un café proche après l'incident, a précisé la police. Les policiers ont précisé aux médias locaux qu'il n'était apparemment pas armé lors de son arrestation.



Des passants ont essayé de rendre l'argent volé à la banque, selon des témoins de la scène interrogés par les médias locaux. Un responsable de la police a cependant confié au Denver Post que des milliers de dollars manquaient toujours.