Etats-Unis: Joe Biden accusé d'un baiser déplacé par une ex-élue démocrate

Une démocrate a accusé vendredi l'ancien vice-président Joe Biden, pressenti pour la présidentielle américaine de 2020 et connu pour être très tactile avec les femmes, de lui avoir embrassé l'arrière de la tête en public, sans son consentement, en 2014.

Le porte-parole de Joe Biden a affirmé que l'ancien vice-président ne se souvenait pas de ces faits, dans un communiqué prenant soin de montrer son respect pour Lucy Flores, 39 ans, ancienne élue de l'Assemblée du Nevada.

A 76 ans, Joe Biden parade en tête des sondages pour la primaire démocrate alors même qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature.

Mais plusieurs dossiers pèsent sur ses éventuelles ambitions, notamment ce côté très démonstratif qui a souvent donné lieu à des scènes prenant un relief particulièrement gênant depuis le mouvement anti-harcèlement MeToo.

Lucy Flores raconte dans une tribune sur le site The Cut qu'elle était candidate au poste de gouverneure adjointe de cet Etat lorsque Joe Biden est venue la soutenir lors d'un meeting électoral.

"Alors que je respirais profondément et me préparais à présenter ma vision à la foule, j'ai senti deux mains sur mes épaules. Je suis restée pétrifiée: +pourquoi est-ce que le vice-président des Etats-Unis me touche?+", écrit la démocrate, expliquant qu'il s'est ensuite rapproché par derrière avant de respirer profondément sa chevelure.

"Il a continué en me donnant un long et gros baiser sur l'arrière de mon crâne. Mon cerveau n'arrivait pas à décoder ce qu'il se passait. J'avais honte. J'étais choquée. J'étais déconcertée", poursuit Lucy Flores.

Bill Russo, porte-parole de Joe Biden, explique dans son communiqué que "ni lui, ni son équipe n'ont eu le moindre soupçon, à l'époque ou au cours des années écoulées, que Mme Flores ait été en aucun moment gênée, et n'ont pas non plus le souvenir des faits qu'elle décrits".

Joe Biden "estime toutefois que Mme Flores a tous les droits de partager son propre souvenir et ses réflexions, et que le fait qu'elle puisse le faire représente un progrès pour notre société. Il respecte Mme Flores en tant que voix forte et indépendante en politique et lui souhaite le meilleur".

Vétéran de la politique, Joe Biden avait lui-même reconnu récemment lors d'un discours dans le Delaware ce trait de personnalité: "Je suis un politique tactile, je l'ai toujours été. C'est aussi ce qui me cause des problèmes".