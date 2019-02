Etats-Unis: la Cour suprême se penche sur la légalité d'une croix monumentale

La Cour suprême des Etats-Unis se penche mercredi sur un monument aux morts en forme de croix géante, qui a rouvert le débat sur les liens entre la religion et l'Etat en Amérique.

Partisans et détracteurs de la "Croix de la Paix" de Bladensburg présenteront leurs arguments dans la matinée lors d'une audience au sein du temple du Droit américain.

Au même moment leurs militants sont appelés à se rassembler devant la cour, sur la colline du Capitole, pour un face à face qu'ils promettent pacifique.

L'objet de la discorde est une croix en ciment de 12 mètres de haut, érigée en 1925 en mémoire de 49 soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Elle se dresse aujourd'hui sur un carré d'herbe verte, à l'intersection de trois routes très fréquentées à la sortie de Washington.

Ses détracteurs lui reprochent de se situer sur un terrain public et d'être entretenue sur des fonds publics. Pour eux, la croix viole la Constitution qui interdit à l'Etat de favoriser une religion aux dépens d'une autre.

"On a déjà dépensé plus de 100.000 dollars du contribuable" et il en faudrait 100.000 de plus pour combler une fissure qui menace de la mettre à terre, relève Roy Speckhardt, le directeur de l'Association humaniste américaine (AHA) à l'origine des recours.

Le monument "n'honore pas tous les anciens combattants", poursuit-il lors d'un entretien avec l'AFP. "Il faut que l'on trouve les moyens de tous les honorer, pas seulement ceux qui sont chrétiens".

C'est faux, rétorque Will Trotter, un ancien militaire qui vit près du monument et dit avoir été inspiré par l'exemple des hommes cités sur son socle. "Ici, la croix n'est pas un symbole religieux, elle représente le sacrifice des soldats, c'est juste la manière dont les choses étaient faites il y a un siècle", plaide-t-il.

- "Hostile" -

En première instance, la justice avait déclaré le monument légal, mais un tribunal d'appel a ordonné en décembre 2016 de le détruire, de le modifier ou de le transférer sur un terrain privé.

"Sa forme agrandit la croix latine de manière à faire penser à tout observateur raisonnable que ceux qui l'ont commandée placent le christianisme au-dessus des autres confessions et qu'être Américain et chrétien vont de pair", a jugé la cour d'appel.

La Légion américaine, association d'anciens combattants, et les parcs nationaux du Maryland ont alors introduit un recours devant la Cour suprême, qui a accepté en novembre de se saisir du dossier.

Depuis, le gouvernement de Donald Trump, dont plusieurs membres affichent ouvertement leur pratique religieuse, a apporté son soutien à la croix.

"Le retrait ou la destruction" du monument "pourrait être perçu comme l'acte d'un gouvernement qui n'est pas neutre mais hostile aux religions", a estimé le ministère de la Justice dans un document transmis à la Cour suprême.

Celle-ci ne rendra pas sa décision avant plusieurs semaines. Elle aura des conséquences pour de nombreux monuments érigés aux Etats-Unis et porteurs de symboles religieux, notamment deux croix situées dans le cimetière militaire d'Arlington près de Washington.

- Augmentation du nombre d'athées -

La Cour suprême, où les juges conservateurs sont majoritaires (5 sur 9), pourrait profiter de ce dossier pour clarifier la manière dont les tribunaux doivent interpréter le premier amendement de la Constitution.

Celui-ci interdit toute loi qui aurait "pour effet l'établissement" d'une religion, mais il impose aussi à l'Etat de garantir "la liberté de religion".

La première formulation laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations, tandis que la seconde protège l'expression de la foi.

L'augmentation du nombre d'athées et de croyants d'autres confessions a toutefois entraîné la multiplication des contentieux. Et les tribunaux tranchent au cas par cas, quitte à rendre des décisions contradictoires.

"Le fait que la Cour suprême se soit saisie du dossier signale peut-être qu'elle va proposer quelque chose de nouveau" pour mettre fin à la confusion, relève le directeur de l'Association humaniste Roy Speckhardt.