États-Unis: la police abat une adolescente noire armée d'un couteau qui aurait tenté de poignarder une autre personne

La police de Columbus, la capitale de l'État de l'Ohio, dans l'est des États-Unis, a abattu une adolescente noire âgée de 16 ans. Les forces de l'ordre avaient été appelées concernant une personne armée d'un couteau, a confirmé mercredi le bourgmestre de la ville, Andrew Ginther. Selon la presse locale, la police a répondu à un appel au numéro d'urgence 911 au sujet d'un suspect de sexe féminin ayant tenté de poignarder une autre personne. Le Bureau du procureur général de l'Ohio chargé des enquêtes criminelles (BCI) a ouvert une enquête. Les agents qui sont intervenus portaient une caméra-piéton. Une foule de protestataires s'est rassemblée dans le sud-est de la ville, où l'incident s'est produit, ajoute la presse locale. "Je demande à nos concitoyens de conserver leur calme et de laisser le BCI récolter les éléments d'enquête", a appelé le bourgmestre sur Twitter, déplorant la "mort tragique" de la jeune fille. Les faits se sont produits quelques minutes avant que le verdict de culpabilité de Derek Chauvin concernant la mort de George Floyd ne soit rendu à Minneapolis, dans le Minnesota. Le policier blanc avant maintenu son genou sur le cou de M. Floyd, quadragénaire afro-américain, pendant plus de neuf minutes, provoquant son décès. L'événement a suscité une vague historique de colère contre le racisme et les violences policières aux États-Unis.