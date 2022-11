Etats-Unis: le mari de Nancy Pelosi sorti de l'hôpital après son agression

(Belga) Le mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi est sorti d'hôpital jeudi après avoir été attaqué la semaine dernière par un homme qui s'était introduit dans la maison du couple.

"Paul continue d'être soigné par les médecins alors qu'il poursuit son long processus de guérison et de convalescence", a déclaré Nancy Pelosi dans un communiqué. "Il est maintenant chez lui, entouré de sa famille qui demande à ce que son intimité soit respectée." Vers 02H30 du matin vendredi, un homme de 42 ans, David DePape, est entré dans le domicile du couple à San Francisco et a "violemment attaqué" Paul Pelosi avec un marteau, le frappant au moins une fois, avait indiqué le chef de la police locale, Bill Scott. Paul Pelosi a "été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains", avait précisé le porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. Cet homme cherchait en fait Nancy Pelosi et a "menacé de mort" son mari, a aussi indiqué le porte-parole. David DePape a été placé mardi en détention provisoire par une juge de San Francisco, selon le San Francisco Chronicle. (Belga)