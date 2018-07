Etats-Unis: le suspect d'une fusillade et d'une prise d'otages arrêté, un mort

(Belga) Un homme armé, qui aurait tiré sur sa grand-mère et une autre personne, s'est barricadé samedi à l'intérieur d'un supermarché à Los Angeles, en Californie, où il a abattu une femme avant d'être arrêté, a déclaré la police.

"Un suspect de sexe masculin (...) s'est trouvé impliqué dans une querelle familiale qui l'a amené à tirer sur sa grand-mère et une autre femme sur les lieux", a déclaré le sergent de police Barry Montgomery aux journalistes. "Ce suspect a fui les lieux dans le véhicule de sa grand-mère, emmenant l'autre femme avec lui", avant d'entrer dans un supermarché "Trader Joe's" à la suite d'une "fusillade qui a impliqué un policier", a-t-il dit. Le maire, Eric Garcetti, a déclaré qu'une femme a été abattue dans le magasin et déclarée morte sur les lieux sans plus de précisions. Le suspect s'était barricadé à l'intérieur du supermarché avec un nombre inconnu de personnes. "Nous avons réussi à arrêter le suspect sans incident", a écrit la police de Los Angeles sur son compte Twitter. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait tweetté qu'il "surveillait de très près la prise d'otages possible à Los Angeles". (Belga)