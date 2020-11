Etats-Unis: Les républicains à une voix de la majorité au Sénat

(Belga) Le parti républicain du président Donald Trump a conservé un siège supplémentaire mercredi au Sénat américain, avec une victoire en Alaska, qui le place à une voix de la majorité à la chambre haute du Congrès.

Le candidat sortant Dan Sullivan a été facilement réélu, avec plus de 57% des voix, selon les projections des chaînes de télévision CNN et NBC. Sa victoire confirme la bonne performance du parti républicain dans les élections au Congrès, qui se tenaient le 3 novembre en même temps que la présidentielle qui a vu la victoire du démocrate Joe Biden. Les républicains comptent désormais 50 sièges, contre 48 aux démocrates dans cette chambre qui en compte 100. Deux sièges sont encore à pourvoir qui se joueront dans une double-élection partielle le 5 janvier dans l'Etat conservateur de Géorgie. Il faudrait alors que les démocrates remportent ces deux sièges pour rattraper les républicains et offrir plus de marges de manoeuvre à Joe Biden pour mettre en oeuvre sa politique. Car ce serait alors la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui départagerait les votes en cas d'égalité 50-50. Aucune loi ne peut être adoptée aux Etats-Unis sans la chambre haute, qui a aussi le pouvoir d'approuver les nominations du président: ses ministres, ses ambassadeurs, et les juges, notamment à la Cour suprême. Si le Sénat restait républicain, Joe Biden, qui y a siégé pendant 36 ans, devrait mettre en oeuvre ses talents de dialogue et de négociateur. (Belga)