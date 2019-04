États-Unis: trois hommes écroués pour avoir violé de nombreux animaux dans leur ferme

C'est une sordide affaire qui a été jugée aux États-Unis la semaine dernière. Trois hommes ont écopé de peines allant de 20 à 41 ans de prison pour zoophilie en Pennsylvanie. Matthew Brubaker, 31 ans, Terry Wallace, 41 ans, et Marc Measnikoff, 34 ans, auraient violé au moins neuf juments, une vache, une chèvre et des chiens, selon Midi Libre et RTL France. Les faits auraient duré cinq ans dans la ferme familiale de Munson. C'est un adolescent de 16 ans qui a alerté les autorités. Il vivait également dans la ferme et était contraint de venir en aide aux trois hommes afin de maitriser les animaux pour qu'ils puissent passer à l'acte.

Une affaire "dégoûtante"

Les trois hommes ont reconnu les faits et ont plaidé coupable. Matthew Brubaker a indiqué avoir eu des relations sexuelles avec une jument, une chèvre, une vache et son chien au moins une fois par jour pendant environ quatre ans. De son côté, Marc Measnikoff a reconnu qu'il avait eu des relations sexuelles avec les juments plusieurs fois par semaine, "mais pas avec les chiens." Les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs vidéos de ces abus. Le procureur du comté de Clearfield, William Shaw, a déclaré que les vidéos réalisées par ces hommes lui "avaient brûlé les yeux" et "vivront avec moi le reste de ma vie". Le juge Cherry a décrit l'affaire comme étant "l'une des plus dégoûtantes et les plus abjectes que j'ai jamais vues".