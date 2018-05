Etats-Unis: un couple obtient l'expulsion de son fils du domicile familial

A 30 ans, il est temps de quitter le nid familial. C'est la décision d'un juge américain, qui a donné raison à un couple qui demandait l'expulsion de son fils de son domicile, ont rapporté mercredi les médias.

Mark et Christina Rotondo s'étaient tournés vers la justice après avoir demandé pendant plusieurs mois sans succès à leur fils, Michael, de quitter leur maison de Camillus, près de Syracuse (nord-est), estimant qu'à l'âge de 30 ans, il pouvait se débrouiller seul, selon la radio NPR.

Mardi, lors d'une audience à la cour suprême de l’État de New York, le fils n'a pas nié que ses parents voulaient le mettre dehors mais a demandé à bénéficier d'un délai de six mois, se basant sur un précédent jugement concernant l'entraide familiale.

"Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas attendre un peu avant que je quitte la maison", a-t-il affirmé au juge.

Le juge l'a débouté, trouvant sa demande "scandaleuse", et a rappelé que ses parents, propriétaires de la maison, avait le droit de choisir qui y habitait. Il ne lui a toutefois pas donné de délai pour quitter le domicile.

Michael Rotondo, barbe et cheveux longs coiffés en catogan, a raconté qu'il était revenu vivre au domicile familial il y a huit ans après avoir perdu son travail. Les relations se sont peu à peu détériorées et il ne parlait plus à ses parents, qui ne lui faisaient ni à manger, ni sa lessive.

Ses parents lui ont même proposé 1.100 dollars pour l'aider à déménager. Il a accepté la somme mais l'a dépensée en "frais", a-t-il expliqué au juge.

Il a assuré avoir des revenus d'une "affaire", sans vouloir apporter de précision, et affirmé que la procédure n'était que "représailles" parce que ses parents ne pouvaient plus voir leur petit-fils dont il a perdu la garde en septembre 2017.

A la sortie du tribunal, Michael Rotondo a indiqué aux journalistes qu'il pensait avoir 30 jours pour faire ses bagages, un délai qui lui donnait tout le temps de faire appel.

Selon une étude du Pew Research Center, près d'un tiers (32,1%) des 18-34 ans américains vivaient chez leurs parents en 2016.