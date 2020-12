Etats-Unis: un enfant de 3 ans est sauvé des décombres après l'explosion de sa maison (vidéo)

Une vidéo montrant des policiers, des pompiers et des riverains en train de sauver une famille de l'Indiana (Etats-Unis) a émargé sur les réseaux sociaux. Une maison est sur le point de s'effondrer en raison d'un important incendie.

La scène est terrible.

Des policiers, des pompiers et des riverains font face à une maison en train de s'écouler suite à un incendie.

"On arrive! On a besoin d'un levier! On a besoin d'un levier", hurle le lieutenant Kevin Van Kley.

L'officier et deux passants soulèvent ensuite des gravats pour sortir un enfant coincé.

"Voilà bébé. Je te tiens bébé... on y va. C'est fini", entend-on dire Van Kley à l'enfant de 3 ans.

L'agent se dirige ensuite vers une autre partie de la propriété où il rencontre un homme réconfortant une femme allongée sur le sol. Sa jambe est cassée.

Avant que le toit de la maison ne s'effondre, Van Kley, accompagné de policiers et de membres du service d'incendie, ne font plus qu'un pour sauver une autre dame emprisonnée dans les décombres.

Au total, sept personnes, dont l'enfant, ont été blessées lors de l'explosion de la maison. La cause serait une fuite de gaz, selon Fox32 Chicago.

Le lieutenant Kevin Van Kley a reçu cette semaine la médaille d'honneur pour l'héroïsme qu'il a affiché ce jour-là.