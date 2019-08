Etats-Unis: un Etat condamné à payer une opération à une détenue transgenre qui a tenté de se castrer deux fois

Une cour d'appel fédérale américaine a ordonné à l'Etat de l'Idaho de fournir à une détenue transgenre, qui souffre de graves troubles de l'identification et risque de s'auto-mutiler, les traitements chirurgicaux nécessaires pour une "réassignation sexuelle".

Pour les juges, refuser ces soins dans le cas d'Adree Edmo revient à infliger une forme de "punition cruelle et inhabituelle", ce qui est formellement interdit par la Constitution américaine.



Adree Edmo est née homme pour l'état civil mais elle explique se sentir femme depuis l'âge de cinq ou six ans. Aujourd'hui âgée de 31 ans, elle est en détention depuis qu'elle a reconnu, en 2012, des abus sexuels sur un adolescent de 15 ans lors d'une fête.



C'est durant son incarcération qu'Adree Edmo a obtenu son changement de sexe sur son certificat de naissance.



Malgré un traitement hormonal consenti par l'administration pénitentiaire dès 2012, Adree Edmo souffre toujours d'une "dysphorie de genre sévère", autrement dit un profond sentiment d'inadéquation entre son corps et son identité, notamment alimenté par ses attributs sexuels masculins.





"Je ne veux pas mourir, mais je suis une femme, et les femmes n'ont pas ça"



Selon les documents examinés par la justice, Adree Edmo a à deux reprises tenté de se castrer à l'aide d'une lame de rasoir. "Je ne veux pas mourir, mais je suis une femme, et les femmes n'ont pas ça", avait-elle écrit lors de sa première tentative, en 2015.



Elle continue à s'infliger des mutilations sur les bras et présente des risques de suicide, selon le jugement de la cour d'appel.



Après avoir demandé en vain durant des années à l'administration pénitentiaire une opération chirurgicale de "réassignation sexuelle", Adree Edmo a fini par saisir la justice en 2018.



La cour d'appel du 9e circuit, basée à San Francisco et compétente pour une partie de l'Ouest américain, vient de lui donner gain de cause, confirmant le jugement prononcé en première instance.





"Extrêmement déçu" du jugement



Le républicain Brad Little, gouverneur de l'Idaho, un Etat rural et conservateur du Nord-Ouest, a annoncé son intention de porter l'affaire devant la Cour suprême du Pays.



L'Etat "ne peut pas détourner un argent public crucial pour ses missions de sécurité publique et de réinsertion des délinquants", a-t-il déclaré selon NBC News, se disant "extrêmement déçu" du jugement.



En mars 2019, la cour d'appel du 5e circuit (compétente pour le Texas, la Louisiane et le Mississippi) avait rendu une décision diamétralement opposée à celle du 9e circuit, estimant qu'"un Etat n'inflige(ait) pas une punition cruelle et inhabituelle en refusant de fournir une opération de réassignation sexuelle à un détenu transgenre".