Etats-Unis: un homme agresse une femme en touchant sa poitrine et cite... Donald Trump en exemple

Un homme accusé d'avoir touché la poitrine d'une femme dans un avion a avancé à la police, selon le dépôt de plainte, que le président Donald Trump avait dit qu'il était "acceptable d'attraper les femmes par leurs parties intimes".

Au cours d'un vol de la compagnie Southwest Airlines, dimanche, entre Houston et Albuquerque, la plaignante, assoupie, affirme avoir été réveillée par une main touchant son sein droit depuis le siège derrière elle, d'après le récit de la plainte déposée dans le Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis). Elle a d'abord pensé à une maladresse, avant que la même chose ne se produise à nouveau une demi-heure plus tard. Elle a alors demandé à l'homme se trouvant derrière elle d'arrêter, et prévenu le personnel de bord, qui l'a changée de place.

Le contrevenant, Bruce Alexander, un conducteur d'engin de chantier dont l'âge n'a pas été précisé, a été arrêté lorsque l'avion a atterri à Albuquerque. Menotté et embarqué dans une voiture de police, il a lancé: "Le président des Etats-Unis dit qu'il est acceptable d'attraper les femmes par leurs parties intimes". En effet, pour rappel, durant la campagne présidentielle américaine de 2016 avait émergé une vidéo de 2005 dans laquelle le candidat républicain se vantait de pouvoir "attraper" les femmes "par la chatte" grâce à sa célébrité.