Etats-Unis: un homme décède après une bagarre avec la police à Atlanta

Un homme est décédé à Atlanta (État de Géorgie, Etats-Unis), vendredi soir (heure locale), après une rixe avec deux agents de police, annonce la chaîne ABC en citant le Georgia Bureau of Investigation (GBI).



D'après le GBI, les faits se sont produits à proximité d'un fastfood lorsque des agents sont intervenus en réponse au fait qu'un automobiliste endormi bloquait l'accès au guichet du drive-in du restaurant. La police lui a fait passer un alcootest qui a révélé que cet homme âgé de 27 ans avait trop bu. L'individu a résisté à son interpellation et un des policiers a fait usage d'un pistolet électrique. Lors de la bagarre qui s'en est suivi, l'homme semblait à un moment en passe de prendre possession de cette arme et un agent a alors tiré dans sa direction. Le suspect a été transporté à l'hôpital où il est décédé de ses blessures, selon le GBI. L'agence a ouvert une enquête. Après les faits, plusieurs personnes se sont rassemblées en rue pour manifester. Selon les manifestants, l'homme décédé serait un Afro-Américain.