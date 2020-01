États-Unis: un homme et un enfant attaqués par des coyotes dans deux attaques distinctes le même jour

Un enfant de 5 ans et un homme ont été blessés par des coyotes dans deux attaques distinctes le même jour à Chicago, a rapporté jeudi la police de la grande ville américaine.



Le garçonnet a été mordu mercredi à plusieurs reprises dans un parc en bordure du lac Michigan. Il a été hospitalisé et se trouve dans un état stable, a précisé la police.



Quelques heures plus tard, un homme de 32 ans a également été attaqué par un coyote et a subi des morsures aux fesses qui lui ont aussi valu d'être transporté à l'hôpital.



Les coyotes, des canidés sauvages proches du loup, sont devenus récemment de plus en plus visibles dans la métropole de Chicago, où ils pénètrent en quête de nourriture durant les mois d'hiver. Ils peuvent devenir agressifs quand ils ont faim.