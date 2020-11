Etats-Unis: un mystérieux "monolithe" de métal découvert dans le désert a disparu

Un mystérieux "monolithe de métal" d'origine inconnue et dont la récente découverte dans un désert de l'ouest des Etats-Unis avait alimenté toutes sortes de spéculations dignes de la science-fiction, s'est semble-t-il évaporé, ont déclaré samedi des responsables locaux.



Le bureau de l'aménagement du territoire de l'Etat d'Utah a indiqué avoir reçu des "témoignages crédibles" selon lesquels l'objet avait été retiré "par un tiers inconnu" vendredi soir.



"Le bureau n'a pas enlevé la structure, qui est considérée comme une propriété privée", précise-t-il dans un communiqué.



"Nous n'enquêtons pas sur les délits impliquant la propriété privée, qui sont du ressort du bureau du shérif local", ajoute-t-il.



Le bloc triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre du sud de l'Etat de l'Utah, avait été découvert à la mi-novembre par des responsables locaux ébahis qui survolaient la zone pour compter les spécimens de mouflons.



Après avoir atterri, ces employés du département de la sécurité publique de l'Utah avaient pu examiner le "monolithe de métal", mais n'avaient pu découvrir "aucune indication claire de qui aurait pu le placer là".



L'annonce de cette découverte était vite devenue virale sur internet, beaucoup notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres du film de Stanley Kubrick, "2001, l'Odyssée de l'espace".



Bien que les autorités se soient refusées à révéler la localisation du "monolithe" pour ne pas attirer des hordes de curieux, une course s'est rapidement engagée en ligne pour déterminer son emplacement en se basant sur les formations géologiques alentours et certains auraient réussi à le localiser.



Certains observateurs ont par ailleurs noté une ressemblance avec les oeuvres avant-gardistes de John McCracken, sculpteur américain ayant résidé un temps dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique et décédé en 2011.

