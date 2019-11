Etats-Unis: un père refuse de déposer son enfant d'un an, les policiers lui assènent plusieurs coups de taser (vidéo)

Les faits remontent au mois de juin. À l'aube, dans un appartement de Tempe, une ville de l'Arizona. Ils ont été filmés par les caméras que doivent porter les agents de police. Ceux-ci sont intervenus suite à l'appel d'une femme racontant que son compagnon, le père de ses enfants, était rentré ivre et l'avait poussée à plusieurs reprises lors d'un vif échange. Quand ils arrivent au logement, elle n'est plus à l'intérieur mais indique que ses trois enfants s'y trouvent avec leur père, monsieur Oakry, rapporte le journal Washington Post.

Malgré que monsieur Oakry leur déclare qu'ils n'ont pas à entrer dans sa maison, les agents y pénètrent et lui demandent de déposer le bébé qu'il tient dans ses bras, pointant un Taser. Impressionnés, les deux autres enfants du couple commencent à crier et pleurer. Le père n'obtempère pas. Une décharge électrique, produite par un taser, traverse alors l'espace et fait immédiatement chuter la cible. L'image, furtive, est impressionnante. Le chef de la police de Tempe a déclaré que ses policiers avaient agi de manière appropriée, l'homme se montrant "verbalement agressif et non coopératif" et mettant en danger un enfant innocent et sa mère. Selon l'avocat de monsieur Oakry, son client a été victime de l'usage excessif de la force, entraînant un traumatisme important chez le père et de ses enfants.