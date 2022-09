États-Unis: un pilote menace d'écraser son avion sur un supermarché

Le pilote d'un avion bimoteur menace de s'écraser sur un supermarché, a annoncé la police de Tupelo, une ville du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis.

À environ 5H00 du matin (12H00 en Belgique), la police de Tupelo a été avertie que le pilote d'un avion survolait cette ville de près de 38.000 habitants, indique-t-elle sur sa page Facebook. "Le pilote est entré en contact avec les secours et menace de s'écraser intentionnellement sur un Walmart (ndlr: un supermarché)", précise le communiqué. La police a pu commencer à parler avec le pilote, mais elle ne précise pas ses éventuelles motivations.

La police de Tupelo indique également avoir travaillé à l'évacuation du supermarché et d'une station essence à proximité. Selon le site de suivi de vol FlightAware, l'avion est un Beechcraft King Air 90, un appareil long de près de 11 m et d'une envergure d'un peu plus de 15 m.

Les services d'urgence sont en alerte face à cette situation qualifiée de "dangereuse" par la police, qui demande aux habitants d'éviter la zone. "Avec la mobilité d'un avion de ce type, la zone de danger est encore plus grande que Tupelo", avertit-elle.