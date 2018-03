Etats-Unis: un puma filmé en train de rôder dans des jardins (vidéo)

Le réveil fut agité pour plusieurs résidents d'un quartier résidentiel de Los Angeles. Un puma a été aperçu dans plusieurs jardins de l'avenue West Virgina Ann, ce lundi à 6h du matin. L'animal rôdait, un peu déboussolé. L'animal provenait probablement de la montagne San Gabriel, située à quelques centaines de mètres de là. Les autorités ont multiplié les appels aux résidents: ils devaient absolument rester chez eux, portes et fenêtres fermées. L'animal a sauté plusieurs clôtures avant d'être localisé et suivi par un drone. Des officiers de la sauvegarde des animaux ont neutralisé l'animal à l'aide d'un tranquillisant vers 9h30. L'animal a été transporté dans un camion et ramené à l'état sauvage.