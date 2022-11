Etats-Unis: une fusillade dans un club LGBTQ fait au moins cinq morts

(Belga) Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées juste avant minuit samedi lors d'une fusillade dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs dans le Colorado aux Etats-Unis (centre), a annoncé dimanche la police.

"Il y a eu une fusillade dans un club local ce soir. Nous avons dix-huit personnes blessées et cinq tuées", a déclaré une porte-parole de la police, Pamela Castro, prévenant que ce bilan était susceptible d'évoluer. Des policiers intervenus à la suite d'un appel vers 23h57 locales (6h57 dimanche) faisant état d'une fusillade en cours dans ce club local, nommé le Club Q, "ont localisé à l'intérieur un individu que nous pensons être le suspect", a-t-elle poursuivi. De son côté, le Club Q a remercié pour la rapidité de leur réaction "les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse", selon un message posté dimanche sur Facebook. Le club se dit "bouleversé par cette attaque insensée contre notre communauté". Le club avait annoncé samedi un événement LGBTQ, une soirée "avec toutes sortes d'identités de genres et de styles de performance" à l'occasion de la Journée du souvenir trans célébrée le 20 novembre internationalement.