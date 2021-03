Etats-Unis: une fusillade fait un blessé dans une école de l'Arkansas

Une fusillade a été signalée lundi dans une école de Pine Bluff, dans l'État américain de l'Arkansas, rapportent ce même jour plusieurs médias américains. Il s'agirait, selon la direction de l'établissement, d'un "incident isolé".



La fusillade s'est produite à la Watson Chapel Junior High School. Un étudiant aurait été blessé et transféré à l'hôpital par hélicoptère, selon la chaîne de télévision américaine KATV. Ses parents ont été informés et les autres étudiants sont en sécurité. Tous les campus ont été fermés et les autorités sont mobilisées, rapporte ABC News. Un jeune suspect aurait été interpellé. Les étudiants de Pine Bluff, ville située à environ 70 kilomètres au sud de Little Rock, la capitale de l'État de l'Arkansas, retrouvaient lundi pour la première fois les bancs de l'école après des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus.