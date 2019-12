États-Unis: une fusillade sur une base militaire fait quatre morts, dont le tireur

Un membre de l'armée de l'air saoudienne, en formation militaire aux Etats-Unis, a ouvert le feu vendredi dans une base aéronavale de Floride, faisant trois morts avant d'être tué par la police.





L'assaillant, qui pourrait être un pilote ou un technicien aéronautique, a perpétré son attaque muni d'une arme de poing. Le roi Salmane d'Arabie saoudite a appelé Donald Trump pour transmettre ses condoléances aux proches des victimes, a tweeté le président américain. Selon M. Trump, le souverain saoudien a dénoncé une attaque "barbare" ne reflétant aucunement les sentiments de son peuple vis-à-vis des Américains. Les enquêteurs essayaient de déterminer si cette attaque relevait du terrorisme. La plupart des auteurs des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis étaient saoudiens.

Une "dette"

"Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réponses à apporter sur le fait que cet individu, un étranger, membre de l'armée de l'air saoudienne, s'entraînait sur notre sol et ait commis cela", a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Le gouvernement saoudien "se retrouve redevable d'une dette ici, étant donné qu'il s'agit d'un de ses ressortissants", a-t-il ajouté. La fusillade a eu lieu dans une des salles de cours de la base de Pensacola, a indiqué David Morgan, le shérif du comté d'Escambia, sans préciser l'identité ou le mobile du tireur. Le bilan provisoire de l'attaque de vendredi est de trois tués et sept blessés, sans compter l'assaillant. Le tireur a été "neutralisé" par deux agents qui ont été blessés dans l'échange de coups de feu, a indiqué le shérif Morgan. "Parcourir la scène de crime était comme être sur le tournage d'un film (...), on ne s'attend pas à ce que quelque chose comme ça arrive chez nous", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. "Une centaine de véhicules des forces de l'ordre se sont probablement rués sur place", a décrit au journal local Pensacola News Journal un témoin travaillant sur la base, Jeff Bergosh. Environ 16.000 soldats sont hébergés à la base de Pensacola, où sont également employés plus de 7.000 civils. Des patrouilles aériennes acrobatiques, comme les Blue Angels, y sont stationnées. Le site est utilisé par l'US Navy pour des programmes d'entraînement destinés aux militaires de pays alliés.

Pearl Harbor

Cette fusillade intervient deux jours après qu'un marin américain a tué deux personnes par balle et en a blessé une troisième sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, avant de se suicider. Le tireur, un marin de 22 ans en uniforme, a ouvert le feu avec son arme de service, un fusil M4, avant de retourner son arme de poing contre lui. Ses motifs ne sont, pour l'instant, également pas connus. Plusieurs bases militaires américaines ont été endeuillées ces dernières années par des soldats pris de coups de folie meurtriers. En septembre 2013, un ancien marin, Aaron Alexis, avait tué 12 personnes dans une enceinte de la marine à Washington, avant d'être abattu par des militaires. Et en novembre 2009, un psychiatre militaire d'origine palestinienne avait tué 13 personnes et en avait blessé 32 dans la base militaire de Fort Hood au Texas, avant d'être blessé et maîtrisé. Des centaines de militaires saoudiens suivent chaque année des formations au sein des forces armées américaines, illustration des liens forts qui unissent Washington et Ryad.