États-Unis: une tornade fait au moins 6 morts et d'importants dégâts dans l'Alabama

Au moins six personnes ont été tuées jeudi lors du passage d'une tornade dans le centre de l'Etat américain de l'Alabama, ont indiqué les services de secours.

Le phénomène météorologique dévastateur a ensuite poursuivi son chemin dans l'Etat voisin de Géorgie, où le National Weather Service (NWS) maintenait en vigueur des alertes aux tornades en début de soirée. Les six personnes tuées l'ont été dans le comté d'Autauga, a confirmé à l'AFP le directeur adjoint des services d'urgence dudit comté Gary Weaver. L'état d'urgence a d'ores et déjà été déclaré dans ce comté et cinq autres par la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, qui notait en fin d'après-midi sur Twitter que des "portions de l'Etat (avaient été) secouées par ce dangereux système météorologique".

La ville de Selma, dans le comté de Dallas également concerné par l'état d'urgence, a notamment subi d'"importants dégâts", selon les services de son maire James Perkins, qui appellent les habitants à éviter de se déplacer et se tenir éloignés des lignes électriques arrachées.

"Des équipes de la ville seront envoyées dès que possible pour nettoyer", ajoute la municipalité sur Facebook. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont relativement courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. Le sud des Etats- Unis avait déjà été endeuillé fin novembre, lors du passage de 36 tornades qui avaient tués deux personnes en Alabama dans la nuit.