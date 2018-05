Etudiants disparus au Mexique : arrestation d'un ancien policier municipal

(Belga) Un ancien policier municipal identifié comme ayant été l'un des responsables probables de la capture et de la disparition de 43 étudiants en 2014 dans le sud du Mexique a été arrêté, a annoncé dimanche le gouvernement mexicain.

"Alejandro 'N' a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour délinquance organisée et séquestration", a déclaré à la presse le ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete. La personne concernée était un agent de la police municipale d'Iguala, où les étudiants avaient été vus pour la dernière fois et a été arrêté dans une autre municipalité du même Etat de Guerrero, dans le sud du Mexique, a précisé le ministre de l'Intérieur. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, des étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, qui s'étaient emparés de cinq autobus pour aller manifester à Mexico, avaient été attaqués par des policiers municipaux sur ordre du maire. Selon la version officielle, ces policiers corrompus les ont ensuite livrés au cartel des Guerreros Unidos, qui les a confondus avec un cartel rival et les a tués, avant d'incinérer leurs corps dans une décharge. Mais des experts indépendants de la Commission inter-américaine des droits de l'homme (CIDH) ont remis en cause cette version dans un rapport publié en 2015. La disparition des 43 étudiants avait provoqué un tollé international et déclenché de nombreuses manifestations, parfois violentes, contre le gouvernement d'Enrique Peña Nieto. Le favori des sondages à l'élection présidentielle mexicaine, Andres Manuel Lopez Obrador, a promis encore vendredi dernier que justice serait faite dans cette affaire. (Belga)