Renaud Lavillenie(d) en bronze lors des championnats d'Europe de Berlin le 12 août 2018 derrière Armand Duplantis (c) et Timur Morgunov Andrej ISAKOVIC

Renaud Lavillenie ne remportera pas de 4e titre européen cette saison: le Français, en bronze, a été battu par les prodiges Armand Duplantis, 18 ans et plus jeune homme au-dessus des six mètres (6,05 m), et Timur Morgunov, 21 ans, qui a passé 6,00 m.

Au terme d'un concours exceptionnel, le Suédois Duplantis a pulvérisé le record du monde juniors et Lavillenie n'a pas su faire mieux que 5,95 m. Le Russe et le Suédois se disputaient l'or dans une fin du concours haletante.