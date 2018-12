Euro de hand dames: la Norvège au bord de l'élimination

La Norvège, double tenante du titre, ne participera probablement pas aux demi-finales de l'Euro féminin de handball après sa deuxième défaite contre la Roumanie, 31 à 23, mercredi à Brest.

Certes les Norvégiennes sont qualifiées pour le deuxième tour, mais, déjà battues par l'Allemagne, elles arriveront à Nancy avec zéro point, contre quatre à la Roumanie et aux Pays-Bas, soit deux victoires d'écart. Autant dire que leur sort est presque scellé.

Cet échec est une énorme surprise, même si les Scandinaves jouent sans leur star Nora Mörk, blessée, et sans un autre élément important, Amanda Kurtovic, qui s'est fait mal lors de la préparation.

La Norvège est la puissance dominante du handball féminin depuis une quinzaine d'années. Elle est double tenante du titre à l'Euro et était encore en finale du Mondial l'an passé contre la France.

En conséquences, ce sont la Roumanie et les Pays-Bas qui partent en "pole position". Les Roumaines se sont appuyées sur leur vedette Cristina Neagu (11 buts) pour faire la course en tête pendant tout le match et terminer en tête du groupe D.

Les Néerlandaises, elles aussi invaincues, ont logiquement dominé la Croatie 34 à 23, avec 8 buts de Delaila Amega. Elles sont premières du groupe C à Montbéliard, devant la Hongrie, qui a battu l'Espagne 32 à 26. Les Espagnoles seront aussi du voyage en Lorraine mais avec aucun point ni presque aucune chance d'atteindre le dernier carré.