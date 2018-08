Euro de natation: la démonstration de Rylov au 200 m dos

Le Russe Evgeny Rylov a été sacré champion d'Europe du 200 m dos en remportant en 1:53.36, nouveau record d'Europe, la finale des Championnats d'Europe, jeudi à Glasgow.

Le suspense, malgré une hésitation des juges après la course, n'a pas duré longtemps: Rylov, en or avec le relais 4x100 m nage libre et en argent sur 100 m dos plus tôt dans la semaine, a nagé tout la course en tête et termine largement devant le Polonais Radoslaw Kawecki (1:56.07) et l'Italien Matteo Restivo (1:56.29).