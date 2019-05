Européennes 2019 - Pays-Bas: le PvdA a glané le plus de voix (sondage sortie des urnes)

(Belga) Le parti social-démocrate du PvdA a emporté le plus de voix lors du scrutin européen aux Pays-Bas jeudi, selon un sondage effectué à la sortie des urnes par l'institut Ipsos pour la chaîne publique NOS.

Le parti du commissaire européen Frans Timmermans aurait décroché 18,4% des voix, lui octroyant 5 -soit un gain de 2- des 26 députés qu'enverront les Pays-Bas au parlement européen. Les libéraux du VVD (+1) et les chrétiens-démocrates du CDA (-1) suivent avec chacun 4 sièges. Les populistes de droite de Forum voor Democratie, qui avaient fait une percée spectaculaire en mars aux provinciales, obtiendraient 3 sièges. Autre parti populiste, le Partij voor de Vrijheid (PVV), ne conserverait qu'un seul de ses 4 sièges à Strasbourg. Les libéraux de gauche de D66 perdraient deux sièges et en compteraient donc encore 2. Groenlinks en gagnerait un pour en totaliser 3, le SP en perdrait un et en conserverait un. Selon la NOS, la marge d'erreur de ce sondage est d'un siège.