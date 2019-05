Eurovision 2019 - Ne mettez pas Jérusalem dans les pubs, demandent les Palestiniens

(Belga) L'Autorité palestinienne a appelé au retrait des images montrant Jérusalem dans les vidéos promotionnelles de l'Eurovision, accusant Israël de "propagande" à l'approche de la tenue du concours télévisé à Tel-Aviv.

Vendredi, le diffuseur public israélien KAN a diffusé un clip humoristique mettant en scène des touristes venus en Israël pour l'Eurovision. Dans la vidéo, Jérusalem y est présentée comme "notre capitale bien-aimée". Y figurent également des images du Dôme du Rocher, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite annexée. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale "indivisible". Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Sans faire explicitement référence à cette vidéo, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne à Ramallah a dit avoir demandé à l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) de "retirer toute image faisant la promotion de l'Eurovision 2019 filmée à Jérusalem". Le ministère accuse, sur sa page Facebook, Israël d'exploiter l'événement pour "pérenniser son occupation coloniale en normalisant l'acceptation dans le monde de son comportement illégal". "Les contenus promotionnels diffusés dans le cadre du concours de l'Eurovision et approuvés par l'UER sont inacceptables", a ajouté le ministère. Selon le ministère, le "contenu de propagande" israélien "efface l'Etat de Palestine de la carte". L'Eurovision "devrait être incompatible avec les pratiques du colonialisme et de l'occupation", a-t-il poursuivi. Sur les réseaux sociaux, des Israéliens ont également critiqué le mauvais goût de ce clip censé mettre en scène les stéréotypes négatifs sur Israël avec auto-dérision. "Nous connaissons nos défauts, nous n'avons pas honte d'en rire", s'est défendu KAN sur Twitter. L'Eurovision se tiendra à Tel-Aviv du 14 au 18 mai. Des appels au boycott ont été lancés, notamment par le BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions), une campagne mondiale de boycott d'Israël visant à obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens. (Belga)