Evacuation d'Afghanistan: cet ancien soldat britannique a-t-il privilégié les chiens plutôt que les humains?

Pen Farthing ancien soldat de la Royal Marine britannique a rapatrié environ 150 chiens et chats d'Afghanistan dans un avion privé qui a atterri hier à Londres. Mais il n'a pas encore pu faire évacuer du pays les 68 membres du personnel de son refuge pour animaux Nowzad, du nom de la ville afghane Now Zad où il était arrivé en 2006 dans le cadre d'une mission de sécurisation et où il s'était rapidement intéressé au sort des chiens et chats de cette cité, créant et développant année après une année un refuge pour leur venir en aide. Qu'il ait sauvé les animaux avant les hommes suscite une polémique en Grande-Bretagne, même si Pen Farthing assure qu'il aurait voulu embarquer son personnel en même temps que les animaux mais que cela n'a pas été possible. Un membre du personnel des Affaires étrangères britannique a déploré que des troupes aient été utilisées pour le transport de ces animaux plutôt que des humains. Mais Pen Farthing a démenti, rétorquant qu'il n'avait pas eu l'aide des militaires, qu'il était arrivé avec son camion plein d'animaux et que les talibans l'avaient laissé passer.

