Evacuation des bureaux CNN à New York après une alerte à la bombe

Les bureaux new-yorkais de la chaîne d'information américaine CNN ont été évacués jeudi soir après un appel téléphonique annonçant que cinq bombes étaient cachées dans le building Time Warner Center, rapportent les médias américains. Les programmes de diffusion en direct du média ont été perturbés.

La police de New York a indiqué que le périmètre avait été bouclé et qu'elle procédait à des recherches dans le building visé. Piétons et véhicules n'ont plus accès à la zone. L'appel faisant état d'une alerte à la bombe a été reçu à 22h00 jeudi. L'évacuation du bâtiment a alors eu lieu durant une émission en direct. La chaine d'information a alors basculé sur des programmes préenregistrés, avant de diffuser ultérieurement des images en direct des employés évacués attendant en rue derrière les barricades de la police. Le même bureau du média avait déjà été évacué en octobre après la découverte d'un paquet contenant un explosif.